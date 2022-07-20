Сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил сотрудников "Ростсельмаша" с 93-летием завода. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове глава городской администрации Алексей Логвиненко поздравил сотрудников "Ростсельмаша" с 93-летием завода.

Сити-менеджер рассказал, что ранее в Ростове для работников предприятия построили микрорайон со всей необходимой инфраструктурой, которыми горожане пользуются по сей день.

- Сегодня «Ростсельмаш» - это группа компаний, которая входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. Продукция ростовского предприятия востребована в десятках зарубежных стран, - отметил Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Даже сейчас, несмотря на веденные санкции, "Ростсельмаш" продолжает свою деятельность, что позволяет обеспечивать устойчивое экономическое развитие города. Кроме того, завод активно инвестирует в различные проекты. В прошлом году началось строительство тракторного завода «Ростсельмаш». В последствии там планируется создать около 1900 новых рабочих мест.

В день рождения завода Алексей Логвиненко вручил Благодарственные письма главы Администрации города работникам завода. Награды получили наладчики, слесари, инженеры и руководители рабочих групп.

Глава администрации пожелал дальнейшего развития и процветания, а также реализации всех планов и проектов.

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