Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Ростовскую область

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 июля, в Ростовскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- С прибывшим на Дон заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым приехали в один из пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших территории Донбасса и Украины. Пообщались, расспросили о тех вопросах, которые волнуют людей, - написал Василий Голубев.

Известно также, что сопровождал эту встречу полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Предполагается, что Дмитрий Медведев в течение дня проведет в Ростовской области совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам и соотечественникам из Донбасса и Украины.

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