В Ростове-на-Дону 110 зданий оформят художественной подсветкой

Иллюминация появится на 25 объектах культурного наследия Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове художественной подсветкой оформят 110 зданий: общественно-деловые постройки, рестораны, социальные учреждения, жилые дома. В том числе иллюминация появится на 25 объектах культурного наследия, сообщил в своем телегарам-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Современное архитектурное освещение - важный элемент оформления. Его эстетическая составляющая играет большую роль в преображении города, придает ему неповторимый облик. В то же время это непростая работа. Главное в этом деле не переборщить, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации поручил разработать оформление зданий в едином стиле «с учетом архитектуры основного объекта и зданий вокруг».

- В кратчайшие сроки должны утвердить единую концепцию оформления, чтобы не породить в этой сфере хаос. Подсветка не должна мешать жителям. Считаю, что все объекты капитального строительства могут возводить уже с декоративной подсветкой, поэтому поручил проработать соответствующие изменения в Правилах застройки и благоустройства, - добавил Алексей Логвиненко.

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