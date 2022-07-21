Дмитрий Медведев обозначил цели специальной операции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цели специальной операции озвучил в Ростовской области заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам политика, украинские войска «следует отодвинуть не только от Донецка, но и дальше». Об этом сообщает телеграм-канал «Единая Россия. Официально».

- Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что все, что наметили, в том числе в рамках специальной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно, - сказал Дмитрий Медведев.

Это заявление заместитель председателя Совбеза озвучил во время встречи в одном из донских пунктов временного размещения. Напомним, сегодня, 21 июля, Дмитрий Медведев находится в Ростовской области с рабочим визитом. В программе поездки также запланировано совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам и соотечественникам из Донбасса и Украины.

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В рамках программы уже состоялась встреча в одном из донских пунктов временного размещения (подробности)