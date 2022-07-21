В центре Ростова в 16-этажном дом вспыхнул пожар

Сообщение о возгорании поступило около семи часов вечера. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Ростове-на-Дону загорелся 16-этажный дом на улице 19-я Линия. Происшествие произошло вечером 21 июля, около 19:00. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, на восьмом этаже здания загорелись вещи. Площадь возгорания составила четыре квадратных метров. В настоящее время на месте работают спасатели.

По словам очевидцев, из многоэтажки эвакуировали жильцов.

- Уже в 19:27 произошла ликвидация возгорания, пострадавших нет, - добавили в Управлении. - Для тушения привлекалось 23 человека личного состава и девять спецмашин.

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- По одной из версий, в квартире на первом этаже взорвалось газовое оборудование, - рассказывает житель микрорайона. - В результате из квартир на первом этаже вылетели стекла. Также, утверждают очевидцы, слетел, как минимум, один балкон (подробности)