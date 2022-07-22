В Ростове оплата за электричество может измениться после установки подсветки на зданиях

Опасения ростовчан обсудили на специальном совещании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове жители некоторых домов и управляющие компании выразили беспокойство по поводу планируемой подсветки зданий - люди посчитали, что новая иллюминация может помешать сну, а также «накрутить» дополнительные расходы по коммуналке.

Эти опасения обсудили городские власти на специальном совещании. Глава администрации Алексей Логвиненко по итогам этой встречи отметил, что к вопросу освещения нужно подходить очень аккуратно - сначала все должны тщательно просчитать, и только тогда начинать оформление.

- Главное в этом деле не торопиться. Нужно изучить положительный и неудачный опыт других городов, не переборщить и не получить обратного эффекта в виде светового загрязнения улиц. Не стоит подсвечивать дома, которые нуждаются в ремонте. Подсветка не должна мешать жителям, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Что касается платы за ЖКХ, то новые источники света, уверены власти, не должны требовать много электричества. Следить за количеством потребления в домах в том числе должны и управляющие компании - организациям предложили определить уже существующие траты энергоресурса, которые можно было бы избежать.

Напомним, всего художественной подсветкой в Ростове планируют оформить 110 зданий: общественно-деловые постройки, рестораны, социальные учреждения, жилые дома. В том числе иллюминацией собираются украсить 25 объектов культурного наследия.

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