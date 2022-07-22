В Ростовской области нашли свалку с токсичным мусором

Опасную свалку собирал собственник земли в Орловском районе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области нашли еще одну отравляющую свалку, которая медленно ухудшала плодородие земли. Токсичный мусор занимал территорию в 0,56 га, это 5600 кв. метров, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что частный собственник захламлял площадку твердыми бытовыми отходами, которые содержали бенз(а)пирен - вещество 1 класса опасности. Именно его обнаружили в пробах почвы.

Добавим, это нарушение зафиксировали в Пролетарском сельском поселении Орловского района. Владельца земли уже предупредили о последствиях и попросили как можно скорее убрать свалку.

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