В Ростовской области досрочно завершили ремонт дороги на Самбекские высоты

К работам по ремонту автодороги подрядчик приступил в начале апреля 2022 года. Фото: сайт министерства транспорта Ростовской области.

Ремонт на участке автодороги регионального значения «село Самбек — поселок Матвеев Курган - село Куйбышево — город Снежное» выполнен досрочно, сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

Восстановление дорожного полотна проводилось в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке км 0+700 – км 10+768 протяженностью 10 километров. К работам подрядчик приступил еще в начале апреля 2022 года.

За короткий срок дорожники выполнили обустройство выравнивающего и верхних слоев покрытия на основной дороге, пересечениях и остановочных площадках, планировку обочин, а также нанесли горизонтальную дорожную разметку. Согласно контракту, дорожники должны были сдать объект 14 октября 2022 года, но завершили все работы в полном объеме уже в конце июня.

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