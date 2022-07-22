Очевидцы: в Ростове на Троллейбусной из-за аварии собралась пробка

Предварительно, столкнулись несколько автомобилей
Фото: Сергей ГАПОН
Днем 22 июля в Ростове на улице Троллейбусной из-за аварии собралась пробка. Об этом сообщили очевидцы.
По словам ростовчан, на проезжей части столкнулись несколько автомобилей. Действительно ли произошло ДТП или это был фейк в сети, сейчас выясняют сотрудники отдела пропаганды УГИБДД. Официальный комментарий должен поступить позже.
К этой минуте, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», затора в районе предполагаемой аварии уже нет, но все же наблюдаются небольшие сложности с проездом. Дорога открыта.
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