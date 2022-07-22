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Общество22 июля 2022 13:59

В Ростове штат водителей городских автобусов укомплектован на 42%

В начале года укомплектованность кадрами составляла 54%
Ангелина СКИБА
Перевозчики следят за количеством автобусов на линиях

Перевозчики следят за количеством автобусов на линиях

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове штат водителей городских маршрутов укомплектован на 42% от фактической потребности. Об этом со ссылкой на администрацию донской столицы сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

- К транспортным компаниям, допускающим недовыпуск машин применяются штрафные санкции, которые предусмотрены муниципальным контрактом. Ведется претензионная работа, - рассказали в администрации.

Добавим, по состоянию на январь 2022 года, укомплектованность водителями составляла 54%.

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