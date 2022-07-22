В Ростове штат водителей городских автобусов укомплектован на 42%

Перевозчики следят за количеством автобусов на линиях
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове штат водителей городских маршрутов укомплектован на 42% от фактической потребности. Об этом со ссылкой на администрацию донской столицы сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
- К транспортным компаниям, допускающим недовыпуск машин применяются штрафные санкции, которые предусмотрены муниципальным контрактом. Ведется претензионная работа, - рассказали в администрации.
Добавим, по состоянию на январь 2022 года, укомплектованность водителями составляла 54%.
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