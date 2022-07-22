УГИБДД: в Ростове на Транспортной произошло массовое ДТП

Никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения
Фото: Сергей ГАПОН
Пять машин столкнулись днем 22 июля на улице Транспортной в Ростове-на-Дону. Детали этого происшествия прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно, массовая авария произошла из-за автомобиля Renault Logan. 45-летний водитель иномарки при повороте налево врезался во встречный Hyundai ix35. После этого Renault отбросило на попутный Kia Ceed, а также на встречные Honda Civic и Mercedes-Benz.
- Никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, - добавили в УГИБДД.
Водителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно всегда соблюдать правила дорожного движения, не следует совершать резких маневров на проезжей части.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очевидцы: в Ростове на Троллейбусной из-за аварии собралась пробка
К этой минуте серьезных заторов в районе предполагаемой аварии нет (подробности)