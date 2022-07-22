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Общество22 июля 2022 17:32

В Таганроге временно ограничат движение в переулке Смирновском

Ограничения связаны с прокладкой трамвайных путей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге временно ограничат движение на двух улицах. Фото: "Таганрогский Гор Транспорт".

В Таганроге временно ограничат движение на двух улицах. Фото: "Таганрогский Гор Транспорт".

В Таганроге в ближайшие выходные ограничат движение на двух городских улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Ограничения будут длиться с 23 по 25 июля. Причиной их станет проведение работ по прокладке трамвайных путей. Автомобилисты не смогут проехать по переулку Смирновскому на пересечении с улицей Октябрьской.

- Движение будет осуществляться по полосам поочередно по четной и нечетной стороне, - отмечается в сообщении.

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Речь идет о движении по улице Ленина.