В Таганроге временно ограничат движение в переулке Смирновском

В Таганроге временно ограничат движение на двух улицах. Фото: "Таганрогский Гор Транспорт".

В Таганроге в ближайшие выходные ограничат движение на двух городских улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Ограничения будут длиться с 23 по 25 июля. Причиной их станет проведение работ по прокладке трамвайных путей. Автомобилисты не смогут проехать по переулку Смирновскому на пересечении с улицей Октябрьской.

- Движение будет осуществляться по полосам поочередно по четной и нечетной стороне, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге ограничат движение троллейбусов.

Речь идет о движении по улице Ленина.