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Общество23 июля 2022 6:24

В Ростовской области ожидаются дождь и шквалистый ветер в конце недели

Публикуем прогноз погоды на субботу, 23 июля
Михаил СТРИЖЕВ
Погода может резко измениться.

Погода может резко измениться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер и ливни в конце недели. О погоде в субботу, 23 июля, рассказали в донском гидрометцентре.

По словам синоптиков, в донском регионе возможны небольшой дождь, гроза. Местами пройдут ливни в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 24 метров в секунду. Температура воздуха будет составлять +21 — +26 градусов.

При этом в следующих районах сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности: в северо-восточных, местами в северо-западных, центральных и Приазовье.

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