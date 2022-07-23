Моряки из Ростовской области застряли на танкере вблизи Индии

Суд находится в аварийном состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Моряки из Ростовской области не могут покинуть танкер, застрявший вблизи Индии. Об этом рассказали родственники членов экипажа.

По словам близких, судно находится в аварийном состоянии и не может зайти в порт. Дело в том, что на танкер наложили санкции. У экипажа тем временем заканчивается продовольствие.

В профсоюзной организации «Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава» сообщили, что попытались помочь морякам и связывались с компанией, на которую работают сотрудники. В организации отметили, что моряки не являются членами профсоюза.

Связаться с судоходной компанией не удалось. Сотрудники на звонки не ответили.

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