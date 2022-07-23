В ряде районов Ростовской области объявили штормовое предупреждение

По региону ожидаются пятый и четвертый уровни пожароопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о пожароопасности. Об этом сообщает донское управление МЧС.

Высокая пожароопасность ожидается 23 и 24 июля. Чрезвычайный уровень ожидается в северо-восточных районах, например, в Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Советском, Боковском. Пятый уровень прогнозируется в северо-западных районах: Кашарском, Миллеровском, Тарасовском и центральных: Константиновском, Усть-Донецком.

О четвертом классе предупреждают жителей южных районов, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, и Приазовья: Азовском, Аксайском, Мясниковском. Такая же пожароопасность будет сохраняться в течение двух дней в Ростове.

Тем временем донской гидрометцентр прогнозирует ливни, усиление ветра и град в течение дня 23 июля. Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды.

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