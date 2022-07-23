В нескольких районах Ростова в августе на месяц ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать в Октябрьском, Железнодорожном и Пролетарском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в нескольких районах будут действовать ограничения движения транспорта. Информация об этом опубликована на сайте администрации.

С 1 по 30 августа будет ограничен проезд, а также запрещена остановка транспорта на улице Целиноградской от переулка Биржевого до улицы Стадионной. Меры будут действовать в период въезда и выезда строительной техники. В это время будет проходить ремонт дома на Целиноградской, 6а.

С 7 августа на месяц ограничат движение по переулку Югова в районе дома № 26/29. Неудобства связаны со строительством газопровода-ввода для подключения жилого дома.

Работы по строительству газопровода-ввода запланированы на улице Малое Зеленое Кольцо. Ограничения будут действовать в районе строения на улице Шолохова, 312 на период въезда и выезда строительной техники — с 13 августа по 13 сентября.

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