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Общество23 июля 2022 16:14

В Ростове пересчитали плату за горячую воду из-за отключений

«Ростовские тепловые сети» не дополучат больше миллиона рублей
Михаил СТРИЖЕВ
В компании уже сделать перерасчет.

В компании уже сделать перерасчет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове пересчитали плату за горячую воду из-за срывов сроков возобновления водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Департамент ЖКХ и энергетики потребовал от «Ростовских тепловых сетей» пересчитать объемы потребленной воды. Организация требование выполнила — сумма оказалась на 1,071 млн рублей меньше изначальной.

Напомним, летом в донской столице начались отключения горячей воды из-за подготовки к отопительному периоду. Сроки возобновления горячего водоснабжения неоднократно срывались и переносились.

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