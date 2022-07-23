В Таганроге автомобилист сбил девятилетнюю девочку, перебегавшую дорогу

ДТП случилось на улице Театральной. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Таганроге водитель иномарки сбил девятилетнюю девочку. Происшествие произошло на улице Театральной вечером 23 июля.

По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В этот момент на девочку наехал автомобиль Nissan Tiida.

В результате ДТП школьница получила травмы. Прибывшие на место медики доставили ее в больницу.

— Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей снижать скорость движения при приближении к пешеходным переходам, — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 23 июля в Семикаракорске 17-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет. С тяжелыми травмами юношу доставили в больницу.

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