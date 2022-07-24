В Ростове за ночь сгорели три автомобиля

Для тушения автомобилей привлекали девять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону за ночь сгорели три автомобиля. Происшествия случились на улицах Орбитальной и Мичуринской 23 июля.

На Орбитальной загорелись иномарки «Опель» и «Хендай». На месте работали четыре спасателя. В итоге они потушили возгорание на площади пять квадратных метров.

На Мичуринской огонь охватил «Хонду». Пожар тушили пять сотрудников МЧС. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

К счастью, в результате происшествий никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.

Напомним, 21 июля загорелась многоэтажка на улице 19-я Линия. Из-за пожара из здания эвакуировали жильцов. К счастью, никто не пострадал.

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По словам очевидцев, жильцов здания на улице 19-линия эвакуировали. (Подробности)