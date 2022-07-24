Отключения пройдут в течение следующей недели. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ростове пройдут массовые отключения света с 25 по 29 июля. В компании «Донэнерго» рассказали, какие дома останутся без электричества в ближайшую неделю.

25 ИЮЛЯ

9.00 — 16.00

Ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой»; ул. Левобережная 7, 32А

9.00 — 17.00

Пер. Иртышский 41-117, 52-120; пер. Пронский 39-105, 38-98; пер. Свирский 73-93, 78-98; ул. Белорусская 84-90; ул. Украинская 93-107, 74-86; ул. Вятская 58-64

9.00 — 18.00

Ул. 20-я линия 1-11; ул. 22-я линия 1-7, 2-12; ул. 24-я линия 2/5, 4-18, 3-23; пл. Базарная 5-13, 2-4; ул. Мурлычева 6-12, 7-15; ул. Налбандяна 1-7, 2-8; СТ «Лесовод»; СТ «Березка»; ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-23; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества

26 ИЮЛЯ

9.00 — 16.00

ул. Левобережная 7, 32А; ул. Портовая 57-87; пер. Весенний 2-36, 1-35; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Рыночный 1-21, 2-36; пер. Чайкиной 1-11, 2-8; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Нестерова 1-23, 2-26; ул. Амбулаторная 25-39; пер. Маратовский 7-13, 2-14; ул. Скрябина 32-44; просп. Коммунистический 30, 34, 32/1

9.00 — 17.00

ул. Вавилова 2, 4, 6/1; ул. Куликовская 21; ул. Алма-Атинская 1, 24А; ул. Щаденко 2/256, 2 ; ул. Алексея Береста 1-15, 2-12; ул. Воровского 9-11; ул. Полторацкого 2-6, 1-15Б; ул. 1-ая Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; пер. Кавказкий 12; ул. К. Цеткин 1, 2-14; просп. Шолохова 117, 117/2, 119

10.00 — 13.00

Пер. Казахстанский 19, 19/А, 19/Б; пер. Дагестанский 16/А

26 — 29 ИЮЛЯ

9.00 — 17.00

ул. Кузнечная 168-214; пер. Аэроклубовский 35-39; ул. Портовая 374-420

10.00 — 17.00

25-я линия 38-68, 37-69; ул. 27-я линия 52-72, 65-89; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 2-6

27 ИЮЛЯ

9.00 — 16.00

Просп. Будённовский 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Б. Садовая 37, 39, 39/4, 41; пер. Островского 56, 62; ул. Б.Садовая 43; просп. Будённовский 34; просп. Будённовский 33, 35, 37, 39/48, 42; пер. Островского 62; ул. Пушкинская 46-48; ул. Левобережная 73-85, 12-22; 80/83, 84/87, 86, 90/115, 92, 94/119, 119, 141, 143, 145, 147, 151, 153; ул. Чемордачка 69, 71, 73, 79, 93, 95, 103, 103А, 111, 113; Акайский район, 7км севернее хутора Маяковского литер «А»; ул. Левобережная 28«В», 72; ул. Чемордачка 4 «А»; ул. Левобережная 60-76, 103-115; ул. Чемордачка 11-15, 23/72, 50, 75

9.00 — 17.00

Ул. 14 линия 30-62, 21-61; ул. 16 линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12 линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18 линия 70-8; ул. Дачная 2, 2Б, 2/1, 2/2; ул. Вавилова 1, 1А, 1Б, 1В; ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский ; просп. Коммунистический 30, 34, 32/1; просп. 40-летия Победы 81/3, 93, 93А, 95/3, 81/5, 87/4; ул. Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2

9.00 — 18.00

Стачки 257/2, 255/2

28 ИЮЛЯ

9.00 — 15.00

Ул. Б.Садовая 45/52а/36,40

9.00 — 17.00

Ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; С/Т Темерник; просп. Коммунистический 32, 28/1, 30/1; ул. Смотровая 27-43, 55-63, 48-52, 26-36; ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Окраинная 6-16, 7-19; ул. Джапаридзе 21-39; ул. Культурная 71-85, 76-90; ул. ул. К. Либкнехта 73-85, 94-110; пер. Хабаровский 97-103, 86-96; ул. Передовая 2-26, 1-23; ул. Мечникова 20-42, 23-29; ул. Курганная 86-106, 117-133, 25-59, 40-60; ул. Пирамидная 72-80, 79-89, 35-51, 32-46; ул. 8-марта 21-25, 24-26; ул. Курганная 44/1; ул. Павленко 20, 34А; ул. Возрождения 90б

10.00 — 17.00

1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41 линия 26-52, 23-47; ул. 39 линия 35-77, 80-92; ул. 2-ая Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49 линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36,1-29; ул. 27 линия 11-23,16-20; ул. 29 линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76

28 — 29 ИЮЛЯ

9.00 — 18.00

ул. Черевичкина 52-62; ул. 40-я Линия 32-84, 5-55; ул. Рябышева 56-66, 75-89; ул. Школьная 18-58, 23-41; ул. Тюхряева 60-68, 61-77; пер. Клавишный 5-13, 18-26; ул. Горсоветская 70-88, 79-81

29 ИЮЛЯ

9.00 — 15.00

Ул. Пушкинская 52б; просп. Будённовский 34-40

9.00 — 17.00

Просп. Коммунистический 34/3

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