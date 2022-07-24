Ограничения будут действовать до 11 августа. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов. Соответствующее постановление подписал глава областного министерства экологии и природных ресурсов Михаил Фишкин.

С 22 июля жители не могут посещать леса, где будут проводить работы по обеспечению пожарной безопасности. Нельзя заезжать на их территорию на автомобиле. Исключение составляют машины лесопожарных формирований, лесной охраны, добровольных дружин, а также специальная техника.

Полный список лесов, где будут действовать ограничения, опубликован на сайте министерства. Принятые меры будут действовать до 11 августа.

Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В ряде районов 24 июля ожидаются чрезвычайный и высокий уровни пожароопасности.

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