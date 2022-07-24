Ограничения будут действовать до 11 августа.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов. Соответствующее постановление подписал глава областного министерства экологии и природных ресурсов Михаил Фишкин.
С 22 июля жители не могут посещать леса, где будут проводить работы по обеспечению пожарной безопасности. Нельзя заезжать на их территорию на автомобиле. Исключение составляют машины лесопожарных формирований, лесной охраны, добровольных дружин, а также специальная техника.
Полный список лесов, где будут действовать ограничения, опубликован на сайте министерства. Принятые меры будут действовать до 11 августа.
Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. В ряде районов 24 июля ожидаются чрезвычайный и высокий уровни пожароопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ряде районов Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Жителей региона предупредили о высокой пожароопасности. (Подробности)