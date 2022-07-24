В Ростове на Шолохова ограничат движение транспорта на месяц

Ограничения будут действовать по 13 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове на улице Шолохова на месяц, с 13 августа по 13 сентября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Проезд будет ограничен в районе дома № 312 на Шолохова. Причина — строительство газопровода-ввода для дома, расположенного на улице Малое Зеленок Кольцо.
— Движение транспортных средств будет ограничено на период въезда/выезда строительной техники, — пояснили в департаменте.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о том, какие ограничения ждут водителей в августе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В нескольких районах Ростова в августе на месяц ограничат движение транспорта
Рассказываем, какие участки и когда придется объехать. (Подробности)