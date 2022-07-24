В Ростове на Шолохова ограничат движение транспорта на месяц

Ограничения будут действовать по 13 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на улице Шолохова на месяц, с 13 августа по 13 сентября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Проезд будет ограничен в районе дома № 312 на Шолохова. Причина — строительство газопровода-ввода для дома, расположенного на улице Малое Зеленок Кольцо.

— Движение транспортных средств будет ограничено на период въезда/выезда строительной техники, — пояснили в департаменте.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о том, какие ограничения ждут водителей в августе.

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