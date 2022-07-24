На месте снесенных домов в центре хотят сделать парковки

Рассматривается возможность создания и карусельных парковок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове на месте снесенных домов хотят сделать парковки. Об этом сообщила глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко на встрече информационной группы с населением.

— Сейчас по тем пятнам, где мы снесли дома аварийные, рассматривается возможность устройства там парковок, в том числе каруселей, — рассказала глава администрации района.

Напомним, в июне комиссия по сохранению исторического облика города поддержала снос 12 аварийных домов в Кировском районе. Еще 18 зданий решили сохранить. Комиссия собиралась также рассмотреть предложения о сносе 38 аварийных зданий в Ленинском районе.

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