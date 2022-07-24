В Ростове 70% школ с 1 сентября будут учиться в две смены

В Ростове продолжается строительство школ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове большинство школ с 1 сентября будут учиться в две смены. Но управление образования рассчитывает решить проблему в ближайшие годы, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на главу управления образования Викторию Чернышову.

По данным издания, в этом году занятия во вторую смену посещали более 32 тысяч детей. С таким графиком работало 70% учебных заведений.

Чернышова связывает ситуацию с увеличением числа школьников. Она напомнила, что несколько лет назад в донской столице был дефицит мест в детсадах. Дети подросли, и теперь им необходимы места в школах.

В управлении считают, что в ближайшие годы ситуация изменится.

— Такого темпа строительства, который в городе идёт, не было с советских времен. Одновременно строится 5 крупных образовательных учреждений, — пояснила глава управления.

Напомним, 1 сентября в Суворовском микрорайоне планируют открыть новую модульную школу. Модуль будет работать в две смены, в каждую из которых сможет заниматься 400 школьников.

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Сейчас все работы ведутся по графику. (Подробности)