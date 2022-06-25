Новая модульная школа в микрорайоне Суворовский откроется 1 сентября

Новую модульную школу №75 в микрорайоне Суворовском планируется открыть 1 сентября. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- Все идет четко по графику, здание школы будет возведено и запущено в эксплуатацию к началу учебного года. В одну смену здесь сразу смогут обучаться 400 школьников. Работать модуль будет в две смены, - добавил он.

В ближайшее время в Суворовском планируется возвести три школы. Первая будет вмещать 1 200 учащихся, вторая - 1600 и третья - 850. Все три учебных заведения должны быть сданы в период с 2024 по 2025 годы.

Кроме того, в микрорайоне появятся еще два детских сада, в которых одновременно смогут находиться 520 воспитанников.

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В учебном заведении одновременно смогут учиться 1 120 школьников.