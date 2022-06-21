На строительство школы на вертолетном поле потратят 36,4 миллиона рублей

На вертолетном поле построят школу на 1 120 учащихся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове построят школу в районе вертолетного поля. На создание проекта планируется потратить более 36,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который, согласно документации, займется выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной документации и рабочей документации по объекту "Строительство общеобразовательного учреждения вместимостью 1120 учащихся на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ".

Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону. Все работы необходимо окончить через девять месяцев с момента заключения контракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове построят школу на 1650 учеников.

Это будет самое большое учебное заведение на юге страны.