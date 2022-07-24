В центре Ростова на два дня отключат воду 26 июля

Воду отключат во вторник утром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова отключат воду с 8.30 26 июля до 2.00 27 июля. Об этом сообщается на сайте «Ростовводоканала».

В это время подача воды будет прекращена в границах: улица Города Волос – переулок Университетский – улица Максима Горького – переулок Халтуринский.

В организации объяснили, что отключения связаны с монтажом тройника на водопроводной сети на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Соколова.

Напомним, в Ростове пересчитали плату за горячую воду из-за отключений. Сумма оказалась на 1,071 млн рублей меньше изначальной.

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