В Ростовской области в массовом ДТП пострадали трое, в том числе 7-летний ребенок

Hyuindai Accent столкнулся с двумя автомобилями. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В городе Гуково Ростовской области в массовом ДТП пострадали три человека. Происшествие случилось на улице Бетонной 24 июля около 19 часов.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по области, водитель Hyuindai Accent пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с Hyuindai Solaris. От удара Accent отбросило на Daewoo Lanos, которого он обгонял.

— В результате ДТП пострадали водитель Solaris, его жена и 7-летний ребенок. Они были доставлены в больницу, — рассказали в донской Госавтоинспекции.

Напомним, в воскресенье на трассе «Пешково – Займо – Обрыв» легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб младенец, пострадали двое взрослых и годовалый ребенок.

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