В Таганроге автомобиль проехал по руке 10-летнего мальчика, упавшего возле машины

Ребенок играл и упал возле автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге автомобиль проехал по руке 10-летнего мальчика. Инцидент произошел Комсомольском спуске 24 июля около 15 часов.

По предварительным данным, ребенок играл и упал возле проезжающего мимо автомобиля. Рука школьника попала под заднее колесо.

— Пешехода доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 24 июля в на трассе в Азовском районе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в большегруз. В итоге водитель и двое его пассажиров, в том числе полуторагодовалый ребенок, пострадали. Еще один пассажир, 11-месячный младенец, скончался.

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