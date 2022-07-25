В Ростове за 27,8 миллиона рублей отремонтируют улицу Берберовскую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове приняли решение отремонтировать улицу Берберовскую. На эти нужды планируется потратить более 27,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который займется ремонтом улицы Берберовской. Рабочим предстоит заменить верхний и нижний слои дорожного покрытия, а также нанести новую дорожную разметку.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 10 августа по 1 октября.

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