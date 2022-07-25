Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области

Предварительно, при обгоне водитель не справился с управлением Фото: Сергей ГАПОН

Смертельное ДТП произошло на трассе в Целинском районе Ростовской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла вчера, 24 июля, на автодороге Целина - Ольшанка. Как предварительно выяснили автоинспекторы, водитель обогнал машину, но, когда оказался снова на своей полосе, не справился с управлением. В итоге его «ВАЗ-2110» съехал в кювет и опрокинулся.

За рулем был мужчина 47 лет, он погиб на месте. В Госавтоинспекции просят автолюбителей строго соблюдать ПДД, нельзя выполнять резкие маневры на дорогах.

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