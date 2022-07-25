Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2022 6:46

Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области

Авария произошла на автодороге Целина - Ольшанка
Ангелина СКИБА
Предварительно, при обгоне водитель не справился с управлением

Предварительно, при обгоне водитель не справился с управлением

Фото: Сергей ГАПОН

Смертельное ДТП произошло на трассе в Целинском районе Ростовской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла вчера, 24 июля, на автодороге Целина - Ольшанка. Как предварительно выяснили автоинспекторы, водитель обогнал машину, но, когда оказался снова на своей полосе, не справился с управлением. В итоге его «ВАЗ-2110» съехал в кювет и опрокинулся.

За рулем был мужчина 47 лет, он погиб на месте. В Госавтоинспекции просят автолюбителей строго соблюдать ПДД, нельзя выполнять резкие маневры на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге автомобиль проехал по руке 10-летнего мальчика, упавшего возле машины

Ребенка госпитализировали (подробности)