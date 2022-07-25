Останки советского бойца-связиста обнаружили во время раскопок в Ростовской области

Донские поисковики продолжают раскопки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области во время раскопок обнаружили останки советского бойца-связиста, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали поисковики отряда «Миус-Фронт».

- Огромного роста связист лежал на куче стрелянных гильз на самом дне немецкого окопа. Только что в рукопашной выбили немцев из их позиции, и теперь вопросом жизни было наладить связь. В одной руке боец сжимал телефонный кабель, в другой держал свой ППШ, готовясь к немецкой контратаке. «Связь-связь, дай связь, нас свои накрывают». Это были последние слова. Где-то рядом в этом окопе еще ждут своего возвращения с войны другие бойцы. Мы найдем вас, мужики, вы нужны нам, мы о вас не забыли, - написали в группе VK «Миус-Фронт».

Добавим, в начале июля в парке Авиаторов Ростова-на-Дону нашли оружие и пули, которыми фашисты убивали мирных жителей и военнопленных, там же выкопали фрагмент памятника.

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