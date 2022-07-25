В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения в центре города и Нахичевани

Водителей просят проявлять внимательность и осторожность на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону продлили ограничения движения в центре города и на территории Нахичевани. Об этом напоминает департамент автодорог донской столицы.

До 30 декабря сложности с проездом сохранятся на Халтуринском от Шаумяна до Социалистической. Там сейчас возводят жилую многоэтажку.

До 31 декабря знаки и ограждения оставят на участках: Каяни от Ченцова до Налбандяна, Ченцова от Каяни до 2-й Линии, на 2-й Линии от Ченцова до Налбандяна, Налбандяна от 2-й Линии до Каяни. Движение по указанным дорогам частично перекрыли для свободного въезда/выезда строительной техники.

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