Диетолог объяснила, кому из ростовчан вредны сухофрукты

Сухофрукты сохраняют полезные свойства, но очень калорийные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сухофрукты хранят большое количество полезных веществ, но из-за высокой концентрации сахара и клетчатки этот продукт становится более сладким и калорийным, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью NEWS.ru. В связи с этим специалист не рекомендует есть сухофрукты людям, страдающим от диабета, с лишним весом, болезнями ЖКТ. Кроме того, злоупотреблять сухофруктами не стоит и здоровым.

Специалист объяснила, что красивые сухофрукты могут оказаться более вредными. Так, для сохранения внешнего вида их покрывают парафинами, маслами. Например, сернистый газ используют для обработки кураги — чтобы не завелась плесень.

- В природе, если курагу высушить, она будет сухая и сморщенная. На прилавках курага и чернослив — блестящие и красивые, но мы же потребляем при этом множество неполезных веществ, - комментирует Елена Соломатина. - Нужно просто помнить про калорийность и сахар. Конечно, вместо конфеты и тортов лучше использовать сухофрукты, их можно добавлять в кашу или творог.

При этом людям с заболеваниями ЖКТ стоит помнить, что высокое содержание в сухофруктах клетчатки может привести к болям и метеоризму, напомнила врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабайка, жменька, Комса, или как отличить ростовчанина от жителя другого региона

В студии радио "КП-Ростов" этнолингвист Наталья Архипенко рассказала об особенностях донской речи (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зараженные абрикосы и специи из Таджикистана конфисковали в Ростовской области

В аэропорту «Платов» при досмотре багажа специалистами была обнаружена партия специй и кураги, запрешенных ко ввозу в Россию (подробнее)