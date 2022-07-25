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Общество25 июля 2022 8:37

Налоговые льготы для владельцев электрокаров собираются ввести в Ростовской области

Транспортный налог могут снизить на 50%
Ангелина СКИБА
Обновленный транспортный налог пока не утвердили

Обновленный транспортный налог пока не утвердили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области собираются ввести налоговые льготы для владельцев электрокаров и гидроциклов. Проект этого постановления опубликовали на сайте Законодательного собрания региона. Документ еще не утвержден.

- Дополнить областной закон следующим содержанием: налогоплательщики в отношении гибридных автомобилей, приводимых в движение электрическими и иными видами двигателей, освобождаются от уплаты транспортного налога в размере 50% суммы налога, - говорится в тексте проекта.

Эти меры планируют ввести до 31 декабря 2024 года. Подобные шаги должны помочь в развитии сферы электротранспорта на Дону.

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Участники делегации Дона уже подписали соглашение об этом (подробности)