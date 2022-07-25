Мертвого дельфина и «устрашающих змей» обнаружили на берегу Таганрогского залива

Грусть и негодование вызвали у людей кадры с погибшим дельфином. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростовской области на берегу Таганрогского залива в районе села Маргаритово обнаружили мертвого дельфина и «устрашающих змей» с добычей. Происходящее попало на видео, а потом и в социальные сети. Теперь ролик обсуждают пользователи сети.

Грусть и негодование вызвали у людей кадры с погибшим дельфином, а вот ползучие, наоборот, никого не испугали - оказалось, что страх на отдыхающих наводили ужи.

- Ужики охотятся. Что такого? А дельфины часто отбиваются и заплывают сюда, к сожалению, - написал в комментариях один их мужчин.

- Поезжайте на море Лаптевых, там змей не будет, - заявил всем недовольным другой мужчина.

- Какой-то апокалипсис, - эмоционально отреагировала после увиденного жительница Дона.

Добавим, тупомордые дельфины, которых также называют «азовки», обитают в Азовском и Черном морях. Погибших китообразных каждый год находят в прибрежной зоне Таганрогского залива, чаще всего это происходит в конце мая и летом. Причины этому болезни и травмы, которые получают морские обитатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В зоопарке Ростова семья лошадей Пржевальского приняла нового малыша

Жеребенок уже резво бегает и с интересом исследует окружающий мир (подробности)