В Ростовской области выявили канал незаконной миграции из Украины, Молдавии и Гондураса

Участники группы изготавливали подложные документы для получения иностранцами российского гражданства. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Противоправную деятельность троих россиян, организовавших в Ростовской области канал незаконной миграции иностранцев на территорию РФ, пресекли донские оперативники. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Участники группы изготавливали подложные документы для получения иностранными гражданами российского гражданства в упрощенном режиме. Такой облегченный порядок миграции обусловлен подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, а также Госпрограммой по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом, незаконно легализовались на территории РФ граждане Украины, Республики Гондурас и Республики Молдовы.

Вина подсудимых полностью доказана. Кировский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор в отношении всех участников преступной деятельности сразу по нескольким эпизодам. Задержанные были признаны виновными в организация незаконной миграции и получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Сейчас подсудимые планируют обжаловать приговор.

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