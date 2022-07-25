В Таганроге на Октябрьской произошло серьезное ДТП «перевертышем»

На проезжей части столкнулись две иномарки. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

Жители Ростовской области обсуждают в сети серьезную аварию, которая произошла в Таганроге. Видео с места происшествия сегодня, 25 июля, появилось в одном из городских пабликов.

Судя по кадрам, прямо на проезжей части столкнулись как минимум два легковых авто. Одно перевернулось, у другого после удара мало что осталось от капота. О пострадавших очевидцы не сообщили.

По словам таганрожцев, авария произошла на пересечении улицы Октябрьской и 10-го переулка. Официальной информации по ДТП пока нет - в отделе пропаганды УГИБДД сейчас уточняют обстоятельства случившегося.

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