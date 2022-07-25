Жители Новочеркасска пожаловались на едкий химический запах

Источником запаха и загрязнения воздуха может быть местное предприятие Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области жители Молодежного микрорайона Новочеркасска массово пожаловались на едкий химический запах, который распространяется по вечерам и ночью. Люди намерены писать заявления во все возможные инстанции, в том числе собираются жаловаться президенту Владимиру Путину.

Ситуация с запахом стала невыносимой. Новочеркасцы признаются, что из-за смрада не могут проветривать помещения, а некоторым и вовсе становится плохо от загрязненного воздуха.

Местные жители рассказывают о своих проблемах в социальных сетях: «В нашем поселке невозможно дышать воздухом, его в ночные часы у нас просто нет», «Мы шли в 19:10 непереносимо воняло», «Просто геноцид, не могу открыть окна». Это небольшая часть нареканий. Люди предполагают, что источником запаха может быть одно из предприятий по утилизации шин.

К слову, крик души новочеркасцев уже дошел до городской администрации и Минприроды области - на связь с жителями микрорайона вышли в VK. Власти уже начали проверку. Добавим, организацию, которую подозревают в загрязнении воздуха, в прошлом году штрафовали после жалоб жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мертвого дельфина и «устрашающих змей» обнаружили на берегу Таганрогского залива

Ролик опубликовали очевидцы в социальных сетях (подробности)