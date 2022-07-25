В зоопарке Ростова выбрали имя для отважного жеребенка

На отважного малютку могут полюбоваться все желающие. Фото: группа в VK зоопарка Ростова-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону выбрали имя для жеребенка, который недавно родился в семье лошадей Пржевальского. Малыша назвали Дарий.

- Нашим зоологам не пришлось долго ломать голову над кличкой. Новорожденный появился на свет крепким, достаточно крупным, и уже с первых дней начал демонстрировать смелость, любопытство и своенравный характер. Именно поэтому его назвали в честь царя-основателя могущественной Персидской империи, - пояснили сотрудники зоосада.

На отважного малютку могут полюбоваться все желающие, он уже выходит в вольер. Территория лошадей Пржевальского находится около входа в парк, со стороны проспекта Ленина.

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