Тарифы на проезд и развитие пассажирских перевозок обсудили в гордуме Ростова

Ситуацию в сфере перевозок обсудили на заседании постоянной комиссии гордумы. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на заседании городской думы обсудили финансовое, техническое и кадровое состояние перевозчиков. На вопросы депутатов ответил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.

- В целом ситуация с работой общественного транспорта выглядит предпочтительнее, чем в других городах области, - подчеркнул Вадим Шкабарня.

Например, тарифы на проезд в других территориях в среднем составляют около 34-36 рублей, тогда как в донской столице за билет сейчас платят 32 рубля. Но это далеко не основной показатель устойчивой работы в сфере перевозок.

Чиновник отметил, что все лизинговые платежи исправно выплачиваются, также на контроле остаются цены на запасные части и расходные материалы. Власти уже рассматривают предложения Минского автозавода и китайских производителей. Кроме того, уделяют внимание числу водителей и переобучению сотрудников АТП. В будущем планируют поэтапное увеличение уровня средней заработной платы.

Добавим, доходы транспортных предприятий за первый квартал 2022 года составили 861 млн рублей. Это на 47,7% больше, чем в первом квартале 2021 года. Потратили с января 1 млрд 260,9 млн рублей, то есть на 27,7% больше, чем в прошлом году. Субсидии помогли 5 автотранспортным предприятия, еще 7 сработали с убытком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове заявили о дефиците водителей на городских маршрутах

Нехватку кадров собираются сократить с 46 до 42% (подробности)