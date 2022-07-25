В Ростове мужчина обчистил сожительницу, ее подругу и потенциальную тещу на 270 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили мужчину сразу по двум статьям. Его признали виновным в совершении мошенничества и кражи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В суде установили, что с мая по август 2021 года мужчина выкрал у своей сожительницы, ее подруги и матери дорогостоящие вещи на общую сумму более 270 тысяч рублей. Своей гражданской супруге и ее приятельнице злоумышленник пообещал сдать их ноутбуки в ремонт, а сам заложил их в ломбард. Доверилась мужчине и потенциальная теща, которая дала ему довольно крупную сумму денег, чтобы он купил в квартиру различные электротовары. Кроме того, мужчина вынес из квартиры женщин еще бытовую технику и золотые украшения.

- Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре.

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