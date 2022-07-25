В Новочеркасске будет усилен противоэпидемический режим из-за роста заболевших коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новочеркасске власти приняли решение усилить противоэпидемический режим. Причиной для этого послужил рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В последние несколько дней в больницы поступают по два местных жителя с подтвержденным диагнозом. Власти предложили горожанам не переставать вакцинироваться.
- В городе усилят противоэпидемический режим и организуют работу медицинских бригад, оказывающих помощь ковидным больным. Интенсивный рост числа заболевших фиксирует и Роспотребнадзор, - отметила руководитель территориального отдела управления ведомства по Ростовской области Александра Степанова.
Напомним, антиковидные ограничения в донском регионе были полностью отменены 1 июня. Они действовали с апреля 2020 года.
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