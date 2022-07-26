После ДТП 12-летний скутерист оказался в коме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области юный скутерист пострадал в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, около половины девятого вечера в хуторе Старая Станица Каменского района. По предварительным данным,12-летний подросток на скутере, не имея водительских прав, выехал по грунтовой дороге в поле на улице Лебединая в районе дома № 3. Мальчик не справился с управлением, в результате чего двухколесный транспорт перевернулся.

Ребенок получил тяжелую травму головы и был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Сейчас он находится в коме. Как стало известно, родители сами отпустили сына поездить в поле. В момент происшествия он находился без шлема.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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