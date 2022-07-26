Ожидаются ливень и шквалистый ветер: в Ростове объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят ростовчан соблюдать осторожность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 26 и 27 июля ожидается непогода - возможны ливни и усиление ветра до 24 м/с. Из-за этого прогноза объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Спасатели просят ростовчан соблюдать осторожность. Нужно держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Рядом с такими местами не следует оставлять свои авто.

Нельзя переходить дорогу в потоке воды, также опасно для жизни подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения в электросети рекомендуют отключать все электроприборы. В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».

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Ролик опубликовали очевидцы в социальных сетях (подробности)