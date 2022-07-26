В Ростове на месте рынка «Геркулес» предложили построить жилую многоэтажку

Строительство еще не утвердили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на месте рынка «Геркулес» предложили построить жилую 12-15-этажку со встроенным детсадом на 30 мест и гаражом для 146 машин. Эту инициативу должны обсудить на общественных слушаниях. Вся информация уже есть на сайте городской администрации.

Автор идеи определил под строительство территорию общей площадью в 0,92 га. Эта земля находится в районе улицы Лелюшенко.

Сейчас на площадке размещены металлические торговые ряды, подлежащие демонтажу, а также инженерные сети, которые требуют перекладки. Известно, что проекты планировки и межевания еще оформляли.

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