64 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за сутки

На прошлой неделе за день выявляли в три раза больше заболевших.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На утро 26 июля за истекшие сутки в Ростовской области зарегистрировали 64 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В понедельник ПЦР-тесты подтвердили диагноз еще у 72 человек, в воскресенье — у 49, в субботу — 191, днем ранее — 145.
Напомним, ранее в Новочеркасске власти приняли решение усилить противоэпидемический режим из-за роста заболеваемости ковидом.
Напомним, с 1 июня антиковидные ограничения, действовавшие в Ростовской области с апреля 2020 года, были полностью отменены.
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