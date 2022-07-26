64 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за сутки

На прошлой неделе за день выявляли в три раза больше заболевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 26 июля за истекшие сутки в Ростовской области зарегистрировали 64 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В понедельник ПЦР-тесты подтвердили диагноз еще у 72 человек, в воскресенье — у 49, в субботу — 191, днем ранее — 145.

Напомним, ранее в Новочеркасске власти приняли решение усилить противоэпидемический режим из-за роста заболеваемости ковидом.

Напомним, с 1 июня антиковидные ограничения, действовавшие в Ростовской области с апреля 2020 года, были полностью отменены.

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