В Ростове полицейский поймал водителя, который сбил юношу и уехал

Задержал нарушителя старший лейтенант Сергей Болгов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полицейский поймал водителя, который сбил 17-летнего юношу и пытался скрыться. Детали случившегося 26 июля рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, все произошло на проспекте 40-летия Победы. Старший лейтенант Сергей Болгов катался в свободное время на своем личном авто и увидел, как Lada Granta на скорости проехала красный, сбила молодого человека и не остановилась.

Правоохранитель бросился в погоню и через время задержал лихача. Выяснилось, что за рулем легковушки находился 31-летний житель Элисты. Мужчина уже был судим ранее за грабеж и разбой, а также провел 8 лет в исправительной колонии. Теперь ему грозит новое наказание сразу по нескольким административным статьям.

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В итоге мужчину все равно поймали (подробности)