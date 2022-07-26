Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2022 12:50

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с двумя «ВАЗами» в Ростовской области

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские
Ангелина СКИБА
Столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2109»

Столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2109»

Фото: Сергей ГАПОН

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на трассе Семикаракорск - Волгодонск - подъезд к хутору Денисов в Ростовской области. Это произошло сегодня, 26 июля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Предварительно, авария произошла из-за того, что 42-летний водитель «ВАЗ-2107» не предоставил преимущество в движении, когда выезжал на главную дорогу.

В итоге на месте происшествия скончался 29-летний владелец «ВАЗ-2109». Мужчина, который был за рулем другого «ВАЗа» с травмами попал в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове полицейский поймал водителя, который сбил юношу и уехал

Теперь подозреваемому грозит наказание сразу по нескольким статьям (подробности)