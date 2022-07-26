Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с двумя «ВАЗами» в Ростовской области

Столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2109» Фото: Сергей ГАПОН

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на трассе Семикаракорск - Волгодонск - подъезд к хутору Денисов в Ростовской области. Это произошло сегодня, 26 июля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Предварительно, авария произошла из-за того, что 42-летний водитель «ВАЗ-2107» не предоставил преимущество в движении, когда выезжал на главную дорогу.

В итоге на месте происшествия скончался 29-летний владелец «ВАЗ-2109». Мужчина, который был за рулем другого «ВАЗа» с травмами попал в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

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