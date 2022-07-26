Житель Таганрога получил за наркоторговлю 8 лет и 3 месяца тюрьмы

Таганрожец проведет срок в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима получил житель Таганрога, которого поймали на торговле наркотиками. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина. Сторона обвинения доказала, что в январе 2022 года он продал дозу полицейскому. Торговец не рассчитал, и его клиент оказался оперативником под прикрытием.

После проверочной закупки люди в форме провели обыск в доме у задержанного. В итоге также было обнаружено запрещенное вещество, которое, как заверил хозяин, хранилось для личного употребления.

Приговор мужчине вынесли в суде по статьям «Незаконное изготовление, хранение без цели сбыта в крупном размере» и «Сбыт наркотических средств в значительном размере».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове полицейский поймал водителя, который сбил юношу и уехал

Теперь подозреваемому грозит наказание сразу по нескольким статьям (подробности)